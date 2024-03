Vacina Qdenga será aplicada apenas nas UBS

O Ministério da Saúde recomenda que a vacina contra a dengue não seja mais aplicada fora das unidades básicas de saúde (UBS). Sendo assim, a Secretaria Municipal de Saúde não deve realizar ações extramuros, como campanhas de vacinação em escolas e outros espaços públicos.

O motivo se dá pelo registro de reações alérgicas aos componentes do imunizante. Só em Mato Grosso do Sul foram confirmados três casos de hipersensibilidade, também conhecido como choque anafilático. Os sintomas consistem na dificuldade respiratória, irritação na pele e choque hemorrágico. A partir de agora, os imunizados serão assistidos pelos profissionais de saúde, que irão tomar medidas imediatas, caso estes sintomas apareçam.

Em Três Lagoas, não foram registrados casos de reação. Até o momento, foram vacinadas 1.564 crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos no município.

Continue Lendo...

A coordenadora da Central de Imunizações, Humberta Azambuja, assegura que não há como saber antecipadamente se a criança é alérgica a algum componente do imunizante até que seja feita a aplicação e que a vacina Qdenga continua sendo segura e eficaz no combate ao vírus da dengue. “A gente pode ter hipersensibilidade a algum dos componentes, não só ao antígeno da vacina. Pode ser algum conservante, algum adjuvante ou antibiótico que tenha na composição. As reações podem ocorrer com qualquer outra vacina. Essa vacina [contra a dengue] passou por todas as fases de teste e vem sendo aplicada no mundo, desde 2022. Ela é uma vacina segura e a gente segue aplicando no município.”