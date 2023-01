Vacinação antirrábica é realizada de casa a casa em alguns bairros de Três Lagoas

A equipe do Centro de Controle de Zoonoses, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), está realizando a campanha de vacinação antirrábica em cães e gatos nos bairros de Três Lagoas. A ação iniciou no dia 16 de janeiro, no bairro Primaveras e Chácara Imperial, com os profissionais indo de casa em casa aplicar a vacina no animal. Agora, os profissionais estão percorrendo as casas do Jardim das Violetas 1 e 2. Segundo o veterinário do CCZ, Everton Ottoni, o objetivo é zerar os lotes deste imunizante e ampliar a vacinação nos bairros mais distantes.“Estamos avançando com a campanha porque a raiva é uma zoonose e devemos prevenir. Pedimos a colaboração dos donos de pets, que aproveitem esta facilidade de estar recebendo um profissional na porta de casa e permita que seu animalzinho seja imunizado, mantendo a carteira de vacinação em dia”, disse.

A intenção, conforme Everton, é abranger os bairros Vila Verde, Jardim Rodrigues e Eldorado, ampliando a cobertura vacinal naquela região. É importante salientar que a campanha acontecerá em determinados bairros, especialmente, os mais distantes e com baixa cobertura da vacina.

Caso o morador não esteja em casa quando os profissionais forem até lá, pode entrar procurar a equipe caso ainda esteja no bairro, solicitar a aplicação da vacina. Também se preferir entre em contato pelo telefone (67) 3929-1803 e leve o animal para ser vacinado no CCZ ou também no Castramóvel.