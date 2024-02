Vacinação contra a dengue inicia nesta quinta-feira com 3,8 mil doses para Três Lagoas

A vacinação contra a dengue inicia nesta quinta-feira (15), em todas as unidades de saúde de Três Lagoas. A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), recebeu do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde de MS, 3.896 doses contra a doença para iniciar a imunização de crianças com idades entre 10 e 11 anos.

Alinhada ao Calendário Nacional de Imunização, a vacina se trata do vírus vivo atenuado, que oferece proteção contra os quatro sorotipos do vírus da dengue: tipo 1, 2, 3 e 4.

É importante ressaltar que a vacina contra a dengue está contraindicada para indivíduos com imunossupressão, sendo essencial consultar um profissional de saúde em caso de dúvidas ou condições específicas.

A SMS reforça a importância da vacinação como medida preventiva contra a dengue, uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e que pode causar complicações graves. A imunização é fundamental para proteger a população e evitar a propagação da doença no munícipio.

Os pais ou responsáveis devem levar seus filhos para receberem a vacina nas unidades de saúde, contribuindo para a saúde e bem-estar de toda a comunidade.

Confira a lista completa e os horários de funcionamentos das unidades de saúde.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas