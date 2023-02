A vacinação do Centro de Controle de Zoonoses que tem sido feito ed casa em casa em Três Lagoas percorre, esta sermana, as ruas dos bairros Jardim das Violetas I e II.

O objetivo é percorrer os locais com baixo índice de imunização de cães e gatos contra a raiva. O primeiro bairro a receber as equipes com as doses foi Primaveras e em seguida eles seguiram para a Chácara Imperial.

