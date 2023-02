Vacinação em Três Lagoas provoca redução considerável em casos de Covid-19, diz médico

Diferente de semanas anteriores, o novo boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde aponta redução nos casos de Covid-19, em Três Lagoas. Foram registrados seis testes positivos da doença ao passo que no início de janeiro a quantidade chegou a 120, em apenas sete dias.

O primeiro mês do ano encerrou com mais de 200 casos positivos de coronavírus e menos da metade do que foi notificado em dezembro de 2022, por exemplo, que chegou a 580 a quantidade de moradores infectados.

O médico de família e comunidade, Vinicius Neves, destaca que o índice atual tem relação com a vacinação na cidade. Ele pontua que houve aumento da procura pelas doses das vacinas o que refletiu diretamente na diminuição de propagação do vírus.

Confira a entrevista abaixo: