Vacinas bivalentes serão aplicadas como reforço

As doses da vacina bivalente serão aplicadas como reforço ao sistema imunológico das pessoas que já tomaram, pelo menos, duas outras doses de imunizantes contra a Covid-19, independentemente de quais tenham sido.

Segundo a coordenadora da Central de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Humberta Azambuja, é preciso que haja um intervalo de, pelo menos quatro meses entre a última dose que a pessoa tomou e a vacina bivalente.

As primeiras doses deverão chegar a Três Lagoas até o final do mês de fevereiro. Humberta explica ainda que o nome ‘bivalente’ se deve ao fato de que, além de prevenir a Covd-19 de forma geral, ela possui eficácia ainda contra as cepas da ômicron.

A estratégia de imunização do Estado foi traçada esta semana depois de uma reunião que uniu representantes da Secretaria Estadual de Saúde, juntamente com os coordenadores municipais de cada uma das cidades do MS.

Nesta nova campanha, a vacina bivalente será oferecida em cinco fases. O primeiro público a ser imunizado serão os idosos com mais de 70 anos. Posteriormente serão as pessoas que estão em instituições de longa permanência, imunossuprimidos e depois povos tradicionais que são os indígenas e a população ribeirinha.