Vagas para castração estão esgotadas

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde, informou que a agenda para a castração de animais do Castramóvel da 54ª etapa no bairro Nova Três Lagoas foi encerrada, após o preenchimento de todas as vagas disponíveis até o dia 14 de julho.

Os serviços de vacina antirrábica, colocação de microchip, vermífugo, orientação de posse responsável, prevenção de acidente com animais peçonhentos e profilaxia de leishmaniose, continuam disponíveis.

A 54º Etapa Castramóvel permanece até o dia 14 de julho, na USF Nova Três Lagoas, localizado na Rua Maria Guilhermina Esteves, nº 1868. Os horários de atendimento são das 7h às 11h e 13h às 17h (exceto em feriados).