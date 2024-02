Vagas para curso gratuito de fotografia com smartphone em Três Lagoas esgotaram

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), por meio da Diretoria Municipal de Cultura, informa que as inscrições para o curso de fotografia com smartphone foram encerradas, pois todas as vagas disponíveis foram preenchidas.

A primeira aula vai ocorrer no dia 15 de fevereiro, das 18h às 19h30, na sede da Diretoria de Cultura. O curso é destinado para alunos com idade mínima de 14 anos, sendo necessário possuir um smartphone para participar das atividades práticas.

O objetivo do curso é proporcionar aos participantes o domínio das técnicas essenciais da fotografia, explorando as capacidades dos smartphones modernos. Além disso, serão abordados diversos aplicativos voltados para a edição e aprimoramento das fotografias capturadas por meio desses dispositivos.

As aulas envolverão tanto aspectos teóricos quanto práticos, permitindo que os alunos coloquem em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. A carga horária e a dinâmica das aulas foram cuidadosamente planejadas para proporcionar uma experiência enriquecedora a todos os participantes.

Serviço

A Diretoria de Cultura fica localizada à avenida Rosário Congro, nº 560, centro – antiga Estação Ferroviária. O horário de atendimento é das 7h às 11h e das 13h às 17h. Caso haja dúvidas ou necessidade de mais informações, a equipe da Diretoria de Cultura está disponível para atender pelo telefone (67) 98139-3524.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas