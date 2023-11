Vagas para serviço de castração é suspensa pelo Castramóvel após lotação

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que a agenda para a castração de animais do Castramóvel da 59ª etapa no bairro Santa Luzia foi encerrada, após o preenchimento de todas as vagas disponíveis até o dia 15 de dezembro.

Entretanto, os atendimentos para os demais serviços de vacina antirrábica, colocação de microchip, vermífugo, orientação de posse responsável, prevenção de acidente com animais peçonhentos e profilaxia de leishmaniose seguem acontecendo até a data final desta etapa.

O trailer do Castramóvel está localizado no almoxarifado da prefeitura, na rua Abraão Matar, número 161, no bairro Santa Luzia. O horário de atendimento é das 7h às 17h (exceto finais de semana e feriados).

