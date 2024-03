Valor da passagem aérea em Três Lagoas é mais caro que em cidades próximas

As queixas sobre os preços de passagens aéreas partindo de Três Lagoas são constantes de passageiros que optam por pegar voos no município. Em muitos casos, o valor cobrado desponta de outros aeroportos regionais.

A gerente de atendimento ao cliente, Lílian Ferreira, que mora em Três Lagoas, mas trabalha em São Paulo, precisa se deslocar, frequentemente, para a capital paulista, algo que costuma fazer de avião.

As viagens rotineiras acabam gerando um alto custo de investimentos, devido ao preço estar mais caro. Lílian acredita que algumas mudanças devem ser feitas na logística de voos de Três Lagoas, que podem melhorar o custo no bolso do passageiro.

O preço de passagens aéreas partindo de aeroportos de cidades próximas de Três Lagoas, como Araçatuba e presidente prudente, estão 45 e 35% mais baratas do que partindo daqui do município.

Atualmente, o aeroporto municipal Plínio Alarcon de Três Lagoas conta com um trajeto de voos diários para o aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo.

Em uma pesquisa realizada pelo JPNews, os preços das passagens para este trecho operado pela Azul linhas aéreas fica entre R$ 338 e R$ 748 com voos programados para o ano de 2024.

Já o voo partindo do aeroporto estadual Dario Guarita, em Araçatuba, pode variar entre 233 e 1507, por lá, são ofertados entre dois a três voos diários para este mesmo destino. O mesmo trecho partindo do aeroporto estadual Adhemar de Barros, em presidente prudente, pode custar entre 287 e 1136 reais, a linha é ofertada entre duas a três vezes ao dia.

No período em que há uma maior frequência de viagens dos três-lagoenses, entre julho e setembro, o preço pode encarecer entre 80 e 300 reais, dependendo do dia, saindo do município. A pesquisa não inclui o valor de voos ida e volta e a bagagem adicional.

Segundo o diretor do aeroporto municipal de Três Lagoas, Flávio Thomé, a administração planeja trazer novas companhias para o município, com o objetivo de reduzir custos. E a maior oferta de voos em outras cidades vizinhas atrapalha o desempenho de Três Lagoas neste setor e encarece mais as passagens.

Enquanto Três Lagoas conta com apenas uma companhia aérea e um trecho diário, os outros dois aeroportos mais próximos contam com duas companhias, como é o caso de Araçatuba, e três como é o caso de presidente prudente.

A média diária de partidas nestes dois aeroportos varia entre 3 a 5 decolagens. Em presidente prudente, por exemplo, tem voos diretos para cidades na região nordeste.

