Valor do repelente em Três Lagoas pode chegar até R$ 48, aponta pesquisa

Com o objetivo de ajudar na prevenção contra o Aedes Aegypti, transmissão da Dengue, Zika e Chikungunya, o Programa de Defesa do Consumidor de Três Lagoas (Procon) realizou uma pesquisa com os preços de 12 tipos de repelente, em 18 lojas, incluindo nove mercados e nove farmácias.

Os resultados mostram que o preço do repelente elétrico líquido de 32,9 ml varia entre R$19,99 e R$28,99 nos mercados. Já o repelente de uso corporal de 200ml tem preços que vão de R$22,49 a R$48,19 nos mesmos estabelecimentos.

Nas farmácias, o repelente elétrico líquido pode ser encontrado a partir de R$18,25, enquanto o repelente de uso corporal de 200ml varia entre R$19,90 e R$31,99.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas