Meio Ambiente lança projeto 'Adote uma árvore' em Três Lagoas

Com objetivo de tornar as ruas de Três Lagoas mais arborizadas, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA) está reforçando o projeto “Adote Uma Árvore”. A ideia traz a necessidade de ampliar as ações ambientais no Município, oferecendo aos moradores interessados todo o suporte prático e técnico na hora de plantar.

Além disso, o projeto incentiva a arborização urbana planejada e destaca os seus benefícios, bem como visa melhorar a qualidade de vida da população, conscientizar as pessoas quanto à importância da preservação ambiental.

A equipe de Educação Ambiental da SEMEA, explica que “o cidadão poderá se inscrever no projeto por meio online ou solicitar formulário no prédio da SEMEA. Após o recebimento do formulário preenchido, a equipe técnica vai ao endereço do interessado para analisar a área onde será plantada a muda”, explicou.

Após a análise do local, todo o trabalho de plantio será por conta da equipe do projeto, sendo abertura da cova, escolha e doação da muda e o plantio. O morador será responsável pela irrigação da árvore, seu desenvolvimento e futuras podas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Uma das importâncias dessa visita é a análise do local onde a muda será plantada, pois, o projeto visa também reorganizar a arborização no Município. Existem muitos plantios irregulares, principalmente, de árvores de grande porte, que acabam afetando a rede elétrica, estrutura de muros e casas ou causando incômodo aos vizinhos”, destacou a Equipe.

SERVIÇO

Para se inscrever no projeto “Adote Uma Árvore”, o formulário para o cadastro será disponibilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA), localizada na Rua Munir Thomé, 949, Centro ou pelo link http://179.191.12.34:8083/adoteumaarvore/open.do?action=open&sys=ADT.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3929-1248 ou (67) 9 9182-3258.