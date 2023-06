Vandalismo: cinco caçambas de mutirão são incendiadas

A Polícia Civil deverá apurar atos de vandalismo, em Três Lagoas, e que envolvem as caçambas que são utilizadas no projeto municipal “Mutirão da Limpeza”, realizado desde o início do ano, em combate ao mosquito Aedes aegypti. Pelo menos cinco caçambas foram incendidas por vândalos, em bairros da cidade, sendo no Jardim Atenas, São João, Jardim Esperança e Vila Zuque. O caso mais recente ocorreu no Jupiá, na rua A, na noite de segunda-feira (5).

Os moradores registraram o fato por vídeo e enviaram para o setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde, responsável pela campanha. Nas imagens é possível ver que o fogo atinge fios e fica muito próximo de carros estacionados ao redor, causando riscos. No entanto, nenhum suspeito desses atos de vandalismo foi identificado até o momento. “Mais uma caçamba que perdemos para esse trabalho. São menos cinco para ajudar a população, que infelizmente é quem perde o serviço. Além do prejuízo financeiro há o prejuízo do trabalho. Regiões que poderiam estar mais protegidas e não estão”, considerou o coordenador municipal do Setor de Endemias, Alcides Ferreira.

Ele pontuou ainda que cada caçamba abriga mais de três mil toneladas de lixo. “Se multiplicar por cinco, são mais de 15 mil toneladas de lixo que estão deixando de ser depositadas e recolhidas porque as pessoas fazem essa depredação”, concluiu. Os casos também foram encaminhados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra) e deverão resultar em boletins de ocorrência na delegacia da Polícia Civil. No Jupiá, a caçamba foi totalmente danificada pelo fogo e terá que ser substituída por outra. Isso representa prejuízo para os cofres públicos, um ponto de descarte a menos e mais locais para a proliferação do mosquito Aedes, possibilitando o aumento de casos de dengue no município.

A prefeitura publicou uma nota pedindo a colaboração dos moradores para coibir e identificar atos de vandalismo. Caso alguém se depare com uma pessoa ateando fogo em caçambas, cometendo qualquer ato de vandalismo ou furto, deve ligar para o 190 da Polícia Militar e comunicar o crime.

No caso de crime ambiental, é necessário ligar para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea) e fazer a denúncia. O registro de fotos e vídeos no ato do flagrante é de extrema importância para que a pessoa possa ser autuada e multada pelo crime praticado. Os números de telefones para realizar a denúncia são: (67) 3929-1248 e (67) 99277-8539.