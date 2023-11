Variações climáticas causam impacto em consultas na UPA

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h) tem apresentado um elevado número de atendimentos relacionados a cefaleia, diarreia e sintomas gripais, o que representa 65% dos registros de pacientes nas últimas semanas.

De acordo com a coordenadoria da unidade, são atendidos, em média, 320 pacientes diariamente, com maior concentração em dias de segunda-feira e pós-feriados, podendo chegar a mais de 400 atendimentos ao dia. Por mês, dez mil pacientes passam por consultas médicas no local.

O calor extremo e a mudança abrupta de temperatura têm causado, de forma indireta, problemas intestinais, decorrentes de intoxicação alimentar, como avalia a coordenadora-geral da UPA, Lílian Corazza. “As pessoas têm chegado aqui reclamando de ingestão de comida estragada. Realmente, os alimentos precisam ser mais conservados neste calor de 40ºC. Deixar os alimentos fora do local de conservação, da geladeira, de modo inadequado, pode fazê-los estragarem mais rápido.”

Continue Lendo...

Já o excesso de exposição ao sol e às altas temperaturas têm causado fortes dores de cabeça e levado à desidratação, como explica a coordenadora. “Nestas altas temperaturas, as pessoas têm sofrido por trabalhar muitas horas debaixo de sol e não têm buscado se hidratar.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os sintomas gripais podem ter relação com as variações de temperatura em ambientes externos e internos, que podem reduzir a imunidade do corpo que fica mais suscetível a contaminação por vírus pelas vias aéreas, como avalia a coordenadora-geral da Upa. “Temos notado muitas pessoas chegando com coriza e dor de garganta, que são sintomas bastante comuns nestas infecções. Mas isso é comum nessa época do ano, porque já é período de calor, mas preocupa porque facilita ainda mais as contaminações durante o calor extremo.”

No mês de novembro, Três Lagoas já registrou 91 casos de infecção por Covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MS). No entanto, conforme a coordenadoria da UPA, não há como confirmar se os pacientes com síndromes gripais estão infectados pelo vírus, pois atualmente a unidade não realiza testagem para a doença.