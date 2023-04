Mães revelam os desafios de ter filhos com autismo

Dia 2 de abril é o dia mundial de conscientização do autismo, ou Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ele é resultado de alterações físicas e funcionais do cérebro e está relacionado ao desenvolvimento motor, da linguagem e do comportamento.

Os primeiros sinais do TEA podem ser observados em bebês já nos primeiros meses de vida. No entanto, fechar um diagnóstico preciso é um pouco mais complicado. Ainda que a pessoa descubra que está dentro do espectro, o TEA possui uma variação ampla, por isso cada autista é único.

Veja a reportagem sobre o assunto: