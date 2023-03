Dia da Mulher: Varredora de rua enfrenta desafios e se orgulha da profissão

Muitos nem imaginam mas as ruas e avenidas de Três Lagoas são varridas durante as madrugadas por equipes de limpeza da prefeitura de Três Lagoas. Entre estes trabalhadores encontramos Tainara Michele dos Santos, de 37 anos que já tem 10 anos de profissão com uma jornada de trabalho que começa as 2h da manhã.

A equipe de reportagem do portal RCN 67 e da TVC preparou uma série de reportagens em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. Vamos contar histórias de esperança, superação do luto e de ‘mulheres que ajudam mulheres’, com muita coragem.

Confira a reportagem completa: