Veículo furtado em Goiás é recuperado em rodovia de Três Lagoas

A Polícia Militar Rodoviária recuperou uma caminhonete que havia sido furtada no estado de Goiás e encontrava-se estacionada em Três Lagoas. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (6), na rodovia MS-377.

Por volta das 6h, os policiais rodoviários estaduais receberam uma ligação pelo telefone 198, informando sobre a presença de uma pick-up branca estacionada na pista. Diante da suspeita de atividade ilícita, os militares dirigiram-se ao local para averiguar a denúncia.

Durante a verificação da placa do veículo, foi constatado que a caminhonete havia sido furtada em Goiás. O veículo estava trancado e as chaves foram encontradas atrás do pneu dianteiro esquerdo.

Posteriormente, a caminhonete foi levada até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foi registrado o boletim de ocorrência de recuperação do veículo.