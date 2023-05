Veículo furtado em SP é recuperado pela Força Tática no Paranapungá

Veículo furtado em Guarujá (SP) foi recuperado pela Força Tática, no Jardim Paranapungá, em Três Lagoas.

De acordo com o registro policial, uma equipe da Força Tática do 2°Batalhão da Polícia Militar em fiscalização no bairro avistou o condutor com o veículo transitando, o mesmo ao perceber aproximação da equipe policial demonstrou comportamento anormal chamando atenção dos policiais.

Segundo as informações, o condutor tentou fugir acelerando o carro pelas ruas do bairro, ele foi abordado e desceu do veículo dizendo: “Esse carro não é meu. Eu peguei emprestado”.

Ao consultar o sistema de segurança constou que o carro havia registro de furto, no dia 25 de abril deste ano, no município de Guarujá (SP). O motorista foi informado da situação do veículo, ele acabou confessando que havia comprado o carro pelo valor de R$ 14 mil.

O homem foi preso e junto com o veículo encaminhado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).