Veículos que fazem transporte escolar devem cumprir normas de segurança

Em Três Lagoas, o transporte escolar particular é uma opção para pais e responsáveis que buscam uma maneira prática e segura de levar e buscar os filhos nas escolas, principalmente devido à falta de tempo durante o dia a dia.

Durante o período de volta às aulas, pais e responsáveis, bem como empresas que oferecem serviços de transporte escolar, devem redobrar a atenção em relação à segurança das crianças. No ano anterior, o departamento de trânsito registrou um alto número de recolhimentos e notificações de veículos irregulares.

É importante garantir a conformidade com as regulamentações municipais e estaduais, uma vez que as empresas são fiscalizadas semestralmente por órgãos competentes. As inspeções realizadas durante as fiscalizações incluem uma verificação minuciosa da parte externa e interna dos veículos, conforme detalhado pela agente de trânsito Jocelene Borges. Além disso, as vans devem estar equipadas com câmeras internas de monitoramento para aumentar a segurança das crianças durante o trajeto.

Em 2023, cinco veículos foram recolhidos pelo departamento devido a irregularidades que apresentavam riscos à vida dos passageiros, enquanto 80 notificações foram emitidas.

Empresas que não atendem aos requisitos estabelecidos, podem ter os veículos recolhidos pelo departamento de trânsito, além de ter os documentos retidos até que as pendências sejam resolvidas.

