Veja como economizar energia durante esses dias de calor

A primavera fez sua entrada, no sábado (23), marcada por uma onda de calor. As previsões apontam para um aumento contínuo nas temperaturas, o que, indiretamente, pode impactar o consumo de energia elétrica em residências e locais de trabalho, resultando em faturas de luz consideravelmente mais elevadas.

Este ano, a concessionária de energia Elektro implementou um reajuste de 9,06% na tarifa de energia para os consumidores residenciais. Essa alteração corresponde à revisão tarifária periódica aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em agosto.

Em momentos de maior demanda de energia, a distribuidora está fornecendo orientações aos consumidores sobre como otimizar o uso de equipamentos elétricos, confira algumas dicas: Dê preferência aos equipamentos que possuam o selo Procel, localizado na parte externa do produto, uma vez que consomem menos energia; Atualmente, as lâmpadas de LED são as mais recomendadas devido à sua durabilidade e capacidade de economizar até 80% de energia em comparação com outros tipos; Manter os aparelhos limpos, incluindo as pás do ventilador, pode resultar em melhor desempenho e economia.

