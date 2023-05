Veja o que abre e o que fecha neste feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador

Na próxima segunda-feira (1º) diversos setores públicos e privados estarão fechados por conta do Feriado do Dia do Trabalhador, que voltam ao expediente normal na terça-feira (02) às 7h.

Desta forma, a Prefeitura de Três Lagoas informa quais são os setores que estarão fechados e quais funcionarão neste período.

O que abre e o que fecha?

Não haverá expediente nas secretarias municipais na segunda-feira (1º) durante todo o dia, bem como nos departamentos de atendimento ao público, CRAS, CREAS, Procon, Tributação e Trânsito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Saúde

Para apoiar a demanda de atendimento da UPA-24H, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) viabilizará atendimento médico e vacinação na Unidade de Saúde Interlagos, que abrirá das 7h às 22h na segunda-feira (1º), Feriado do Dia do Trabalhador. No entanto, casos de urgência e emergência ainda devem ser direcionados para a UPA-24h.

A unidade oferecerá atendimento médico clínico e de enfermagem. Além disso, haverá atendimento com médico pediatra das 07h às 13h, ponto de vacinação para atualização de todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Imunização, teste rápido para HIV, Sifilis, HEP.B e C), soroterapia, dispensação de medicamentos, incluindo antibióticos e RENAME, exames, procedimentos e pequenas cirurgias.

O objetivo da abertura deste serviço durante o feriado é ampliar o acesso aos pacientes que necessitem de atendimento sem precisar de deslocar até a UPA-24h. Os pacientes serão classificados conforme estado de saúde e poderão ser atendidos por enfermeiros e médicos na unidade de maneira rápida.

Outras unidades

Além da unidade de saúde Interlagos, a UPA manterá os atendimentos de urgência e emergência, assim como o SAMU. Outra opção é o Pronto Atendimento pediátrico 24h (apenas para crianças) do Hospital Regional.

No entanto, as demais unidades de saúde, clínicas e administrativo estarão fechadas no feriado.

Assistência social

Pela Secretaria de Assistência Social (SMAS), permanecerá o atendimento no Acolhimento Institucionais. Em caso de emergência ou necessidade de atendimento, a população pode entrar em contato pelo telefone (67) 67 9274-4942 e falar com os servidores plantonistas da pasta.

Meio ambiente

Dos serviços da pasta, apenas a coleta de lixo que funcionará normalmente. Os demais – Buracão do Jupiá, Ecoponto de coleta de pneus e coleta de animais mortos – estarão parados no feriado.

Infraestrutura e trânsito

Equipes do Departamento de Serviços Públicos (DSP) e da Diretoria Municipal de Trânsito estarão em escala de plantão nos serviços de obras e reparos. Com isso, caso a população precise de apoio do DSP basta entrar em contato pelo (67) 99296-2218 ou 99217-9946. Se o assunto for trânsito, o contato é o (67) 99125-3865 ou (67) 99300-1941.

Esporte

As quadras dos Ginásios Esportivos “Cacilda Acre Rocha” e Poliesportivo “Eduardo Milanez” estarão à disposição da população que fez agendamento antecipado.

Balneário

Devido à 12ª Edição do Troneio de Pesca Esportiva, o local estará fechado para visitas até segunda-feira (1º), voltando ao funcionamento normal na terça-feira (02).

Feira central turística

A Feira Central Turística funcionará no dia 1º, assim como de costume, das 17h às 22.

Casa do artesão

A administração da Casa do Artesão – que é da ACLAMS (Associação Costa Leste de Artesãos do Mato Grosso do Sul) – informou que o local estará fechado neste feriado.

Shopping popular

Conforme a presidência do Shopping Popular, localizado na Circular da Lagoa Maior, o local estará aberto para atendimento das 8h às 13h.