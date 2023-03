Vence nesta sexta-feira prazo para pagamento à vista do IPTU com 20% desconto

O pagamento à vista com 20% de desconto ou da 1ª parcela do IPTU 2023 vence nesta sexta-feira (10), em Três Lagoas. Os carnês já foram enviados via Correios e aqueles que não receberam os boletos ainda podem retirar a via na sede da tributação ou emitir a guia online.

É importante enfatizar que o documento só será entregue ao proprietário do imóvel e que a retirada do carnê por terceiros só será aceita mediante apresentação de procuração.

Para ter acesso ao documento online, basta acessar a página da Prefeitura e clicar no menu em “TRIBUTOS > IPTU > IMOBILIÁRIO” digitar o número de CPF ou CNPJ e BIC nos campos disponíveis, e imprimir os boletos.

Dúvidas em relação à emissão do documento podem ser esclarecidas através do telefone 3929-1121, 9 9214 – 0322 (WhatsApp) ou pelo e-mail tributacao@treslagoas.ms.gov.br.

O setor de Tributação fica localizado na avenida Rosário Congro, no Centro, e funciona de segunda à sexta-feira das 7h às 17h.