Venda de carro termina em ameaça após comprador reclamar de problema mecânico

Um caso de ameaça, decorrente de um desentendimento comercial relacionado à venda de um carro, foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), na quarta-feira (10), em Três Lagoas.

A vítima, um homem de 27 anos, explicou na delegacia que vendeu um veículo, de cor branca, em 19 de setembro de 2023. Na ocasião, a transação foi realizada com um homem, de 22 anos, especializado em compra e venda de carros, sendo o carro vendido por R$ 35 mil.

Continue Lendo...

Conforme o relato da vítima, dois meses após a transação, o comprador começou a procurá-lo, alegando um problema mecânico. Segundo o mesmo, um dos pistões do carro estaria fundido. A vítima assegurou que o veículo foi vendido em perfeito estado, com motor e câmbio funcionando corretamente, sem defeitos. No entanto, ela se disponibilizou a ajudar na busca pela peça, desde que os custos fossem arcados pelo comprador, uma vez que o carro foi vendido sem problemas mecânicos.

A vítima afirmou que, em seguida, o comprador enviou um orçamento das peças para o conserto do veículo. Ao recusar o pagamento das peças, alegando que o carro foi vendido sem defeitos e considerando estranha a cobrança pelo reparo, a vítima afirmou que o comprador ficou irritado e começou a ameaçá-la.

Diante do policial civil, a vítima relatou que o comprador teria dito: "Se você não me der uma resposta hoje, vou atrás de você". Sentindo-se ameaçado, o homem procurou a delegacia para registrar um boletim de ocorrência sobre as ameaças recebidas. Após o registro, o policial civil questionou se a vítima desejava prosseguir com medidas criminais contra o suspeito, e o homem indicou que não tinha intenção de dar seguimento ao caso.