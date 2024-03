Venda de carros seminovos aumentou 27,1% se comparado a 2023

No Brasil, a produção de veículos automotores registrou um aumento de 24,3% em fevereiro, em comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Esse crescimento impulsionou o mercado de carros novos e seminovos, com um aumento nas vendas totais de veículos novos, incluindo carros, comerciais leves, caminhões e ônibus.

Em Mato Grosso do Sul, houve um aumento de 14% no emplacamento de carros novos no mesmo período. A Anfavea destaca que, em fevereiro, foram comercializadas 165.225 unidades, representando um crescimento de 2,2% em relação a janeiro e de 27,1% sobre fevereiro de 2023.

Os dados da Anfavea mostram que, a cada dia útil de fevereiro, foram vendidos 8,7 mil veículos em todo o país. Esse cenário favorável é atribuído em parte ao lançamento de veículos elétricos, que impacta na redução dos preços dos modelos novos e estimula a procura pelos seminovos, que se tornam uma opção atraente para os consumidores.

