Venda de carros usados aumentou 11,9% em 2023

No Brasil, as vendas de carros novos cresceram, impulsionadas pelo desconto do projeto do Governo Federal, e com acompanhando esse ‘boom’, a venda de carros usados e seminovos também alavancou, de forma mais tímidas, mas mesmo assim, registrou um crescimento em 2023, sendo de 11,9%, maior que o número de vendas em 2022.

De acordo com Relatório da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), o ano começou tímido para vendas de veículos nessas condições, devido as questões políticas que o país vivia, mas o mercado reagiu e somente nos primeiros seis meses de 2023 mais de 8 milhões de carros usados e seminovos foram vendidos no país.

Segundo especialistas em vendas e donos de garagens de automóveis em Três Lagoas, o município teve também um crescimento nas vendas de carros usados e seminovos. E eles apontaram ainda que na hora de comprar um carro o três-lagoense, assim como a maioria dos brasileiros, também avalia as opções e modelos, que sejam mais vantajosos para o bolso.

Começar o ano com carro novo é o sonho de muita gente, mas é um desejo que não cabe no bolso de todos. Por isso, os automóveis usados e seminovos se tornam mais viáveis. Pensando nisso, nossa equipe de reportagem listou os dez carros mais vendidos em 2023, no Brasil, segundo a Federal Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, são eles: 1° Gol, 2° Palio, 3° Uno, 4° Onix, 5° Corolla, 6° Celta, 7° Fox, 8° Ka, 9° HB20 e 10° Fiesta.

