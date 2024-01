Venda de carros usados e seminovos se manteve aquecida no ano de 2023

Não é novidade que o brasileiro é apaixonado por carros. Em alguns casos, o carro chega ao ponto de ser considerado como um elemento de família. E nessa relação de amor, alguns modelos são os mais queridinhos dos brasileiros. Isso acontece com o Gol, lançado em maio de 1980, o carro foi líder de vendas por 27 anos consecutivos. Entre 1987 a 2014, alcançou a incrível marca de 8,6 milhões de unidades produzidas, um recorde.

Em Três Lagoas, encontramos um desses milhares de apaixonados pelo carro. Bruno Castro, de 28 anos, contou que herdou o carro da mãe quando conseguiu a tão sonhada e desejada permissão para dirigir, a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). “O meu Gol é do ano de 2015, um carro que está comigo desde que eu tirei a minha carta de motorista, com 20 anos.

É um carro que me levou para todos os lugares e viagens que fiz. É um carro forte e que me remete boas lembranças”, disse Bruno, que trabalha como gerente administrativo. E mesmo com todo esse apego ao carro, Bruno contou que, em 2023, tentou trocar o Gol por um outro mais novo, mas os opcionais do carro zero quilometro encantam o veículo. “Fui ver um carro mais novo, mais completo, acontece que essa geração dos carros é muito mais cara que um simples Gol”, disse.

Às vendas de carros seminovos e usados seguem aquecidas no país. De acordo com relatório da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), o ano começou tímido para vendas de veículos seminovos e usados, por conta das questões políticas que o país vivia. Mas o mercado reagiu e mais de 8 milhões de carros seminovos e usados foram vendidos, sendo 11,9% maior que o número de vendas no mesmo período em 2022, em âmbito nacional.

E com o mercado de carros usados e seminovos aquecido que a Fenauto divulgou os dez carros mais comercializados no Brasil no de 2023, são eles: 1º Gol; 2º Palio; 3º Uno; 4º Onix; 5º Corolla; 6º Celta; 7º Fox; 8º Ford Ka; 9º HB20; 10º Ford Fiesta.