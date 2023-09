Vendas de carros usados e seminovos estão em alta

A compra de um automóvel tem se tornado prioridade na vida dos brasileiros, o que tem levado a um aumento nas vendas de veículos em todo o país e, nesse momento, a maior busca tem sido por carros usados.

Desde o ano passado, a previsão, segundo economistas especializados no mercado automobilístico, era de queda nos preços de usados e seminovos para 2023, o que tem se confirmado.

O levantamento divulgado pela Federação Nacional de Revendedores de Veículos Usados (Fenauto), também aponta que, em Mato Grosso do Sul, foram comercializados 16.045 automóveis de segunda mão apenas no mês passado, superando as vendas de julho em 8,11%. Na comparação entre agosto de 2022 e agosto de 2023, os dados apontam que as vendas aumentaram em 9,25%. Já no acumulado deste ano, foram vendidos no estado 108 mil veículos usados, superando em 11,52% as vendas no mesmo período de 2022.

