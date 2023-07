Vendas de remédios antigripais e vitaminas disparam nas farmácias em Três Lagoas

A instabilidade no tempo tem provocado o aumentado da procura por medicamentos antigripais, nas farmácias de Três Lagoas. E como estratégia, os estabelecimentos já colocam este tipo de medicamento logo na porta de entrada para fácil acesso aos consumidores. Um uma drogaria, por exemplo, que fica na área central, o proprietário informou que as vendas aumentaram em 40%, no comparativo a outros períodos do ano.

Tosse, coriza, dor de garganta, nariz escorrendo, essas são as principais reclamações dos clientes que buscam remédios contra gripe e até alergias. No entanto, o infectologista Júlio Croda alerta para a automedicação. Ele pontua que é preciso ter muito cuidado ao adquirir algum medicamento, principalmente, se a pessoa já faz uso de outro.

