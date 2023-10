Vendedor de algodão-doce é encontrado sem vida no Novo Oeste

Uma morte à esclarecer foi registrada pela Polícia Militar, na tarde desta segunda-feira (30), no Residencial Pardal, no Conjunto Habitacional Novo Oeste, em Três Lagoas.



Por volta de 16h, a Polícia Militar foi chamada para dar apoio ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). No local, os socorristas do Samu, relataram que encontraram a vítima identificada como Luiz Carlos de Oliveira, 49 anos, deitado com o tórax para cima, com grande quantidade de espuma no nariz, boca e orelha, mas que seria impossível, atestar as causas da morte precisamente.



No corpo não foi avistado nenhuma marca de agressão, ou violência como facada ou tiros. Aparentemente, acredita-se, que Luiz tenha passado mau, caído na cama e morrido após um mau súbito.

Após a confirmação do óbito, foi preciso a intervenção da Polícia Militar, para acalmar os ânimos de vizinhas que por pouco, não saíram nas vias de fato, devido a troca de acusações. A Polícia Militar controlou a situação e isolou o local para a Polícia Civil e Polícia Científica.