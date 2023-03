Ventos de mais de 60km/h causam estragos em Três Lagoas

Quedas de diversas árvores e interrupção de energia na região central de Três Lagoas: este foi o saldo das chuvas desta última segunda-feira (6). Os ventos chegaram a mais de 60 km/h e deixaram um rastro de destruição.

Desta vez o volume de água não foi muito grande. Em quase 20 minutos de temporal, choveu cerca de 18 milímetros e caíram 244 raios na cidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender diversas ocorrências e alguns bairros do centro ficaram sem energia. De acordo com a companhia responsável pelo fornecimento de energia, a interrupção no abastecimento foi causada pela queda de uma árvore na rede de abastecimento.

Confira a reportagem completa sobre o assunto: