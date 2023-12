Verão começa com previsão de calorão e promete ser a estação mais chuvosa

O Verão teve início nesta quinta-feira (21), precisamente às 23h27, no horário de Mato Grosso do Sul. A estação mais quente do ano promete ser também a mais chuvosa, de acordo com as previsões meteorológicas.

Com a chegada do Verão, o Brasil passa a ter mais tempo sob a exposição solar, resultando em dias mais longos, com 13 horas e 18 minutos de luz solar, e noites mais curtas, conforme apontam os astrônomos.

Caracterizado por manhãs quentes, aumento de nebulosidade ao longo do dia e pancadas de chuva à tarde, o Verão deste ano é influenciado pelo fenômeno El Niño. As altas temperaturas já registradas durante a primavera indicam que deve-se esperar um Verão com calor extremo.

Esta estação é conhecida pelos maiores índices pluviométricos do ano. Em janeiro de 2023, fortes chuvas causaram danos em diversos bairros de Três Lagoas. Entretanto, as previsões meteorológicas indicam que, neste Verão, as chuvas devem ficar abaixo da média.

As chuvas típicas do Verão estão frequentemente associadas à passagem de frentes ao sistema meteorológico conhecido como Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).

Apesar das chuvas esperadas abaixo da média, a preocupação reside nos efeitos do El Niño, que podem resultar em temperaturas mais elevadas, intensificando o calor durante esta estação.

