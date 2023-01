Verão é época propícia para casos de conjuntivite, diz oftalmologista

Você já acordou com os olhos 'colados’? Esse é um dos primeiros sinais da conjuntivite, seguido por dor nos olhos, vermelhidão e secreção. A doença, em geral, ataca os dois olhos, pode durar de uma semana a quinze dias e não costuma deixar sequelas.

O contagio pode ser por contato direto ou indireto feito com uma pessoa contaminada, por isso, a higiene é a principal forma de evitar a transmissão lavar as mãos com sabão ou álcool é essencial.

O oftalmologista, Pablo Sartori, explica que, após o contagio, os cuidados são simples. E dá dicas de como aliviar os incômodos causados pela doença.

Confira a reportagem completa: