Verão se despede com calorão e pancadas de chuva em Três Lagoas

O último dia de verão será típico da estação, altas temperaturas e pancadas de chuva à tarde. A terça-feira (19), será de sol pela manhã com aumento de nuvens, e pancadas de chuva à tarde e à noite, em Três Lagoas.

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica permanência do calor intenso aliado a baixos valores de umidade relativa do ar para esta terça-feira. Este cenário se dá por conta de uma massa de ar quente e seca favorece o aquecimento acentuado durante o dia, deixando as temperaturas acima da média em grande parte do estado.

Tal situação meteorológica pode impactar a população e gerar riscos à saúde. Por isso, o Cemtec recomenda a hidratação frequente, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes e secas do dia, utilizar protetor solar e manter uma alimentação mais leve e saudável.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 25°C, e a máxima pode chegar aos 37°C.