 Vereador cobra iluminação e passarela na rotatória da BR-158

Melhorar a iluminação pública e a sinalização no trecho urbano da BR-158, próximo ao shopping tem sido reivindicação de moradores e vereadores.

O cruzamento que fica nas proximidades do shopping de Três Lagoas tem movimento intenso, de carro, moto, caminhões, pedestres que vão ao shopping e ciclistas que utilizam a bicicleta para o trabalho, ou para prática de atividade física.

Diante deste conflito neste cruzamento, vereadores têm solicitado melhorias nessa região da cidade, inclusive, na via de acesso ao Hospital Regional, que fica paralela a Br-158, no perímetro urbano.

O vereador Adriano Cesar Rodrigues, o Sargento Rodrigues, cobrou uma melhorar sinalização nesse trecho da rotatória da BR-158, no cruzamento com as avenidas Filinto Muller e a avenida Jamil Jorge Salomão, via de acesso ao balneário municipal.