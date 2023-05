Vereador cobra instalação da guarda municipal em Três Lagoas

A instalação da guarda municipal em Três Lagoas é um dos assuntos constantemente cobrado por vereadores. Na sessão da Câmara Municipal da semana passada, o vereador André Bittencourt, voltou a cobrar a instalação.

A criação de uma guarda municipal em Três Lagoas está prevista em lei municipal aprovada pelo Legislativo e sancionada pelo Executivo em 2012. no entanto, até hoje não saiu do papel. Constantemente vereadores cobram a implantação do serviço na cidade. O vereador André Bittencourt é um dos defensores do serviço.

A guarda municipal, de acordo com o levantamento feito em 2019, iniciaria com 50 homens. A princípio, segundo o relatório, começaria desarmada, depois, de estar mais estruturada, poderia ter mais pessoas e ser armada.

Para início do serviço, conforme o relatório, seriam necessárias cinco viaturas de quatro rodas e oito de duas rodas, bem como uma sede e equipamentos. Para a implantação, seria necessária ainda a aprovação de um plano de cargos e carreira para os funcionários da guarda, que seriam contratados mediante concurso público.

O valor estimado a época para implantação do serviço, seria de R$ 30 milhões. Para o vereador André Bittencourt, o município teria condições financeiras de implantar o serviço.

Confira: