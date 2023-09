Vereador está de malas prontas para filiar-se ao PL

O vereador Adriano Cesar Rodrigues, o sargento Rodrigues, do União Brasil, disse que está de malas prontas para ir para o PL- Partido Liberal.

O parlamentar só está no aguardo da abertura da Janela Partidária, prazo de 30 dias para que parlamentares possam mudar de partido sem perder o mandato. Esse período acontece seis meses antes do pleito. Neste caso, em março de 2024.

Nesta semana, o vereador se reuniu com a direção do PL em Mato Grosso do Sul para definir o futuro do partido em Três Lagoas.

Continue Lendo...

Veja reportagem sobre o assunto: