Vereador fala sobre projetos voltados à iluminação pública e terrenos baldios

O vereador Sargento Rodrigues, do Democratas, participou do programa RCN Notícias, na manhã desta sexta-feira (4), para comentar sobre os projetos voltados à cidade de Três Lagoas. Um dos assuntos foi às reclamações de moradores sobre a falta de iluminação em alguns bairros. “Tem um projeto de Lei n°.58 de 30 de junho de 2023, que irá passar pelas Comissões necessárias para que o Poder Executivo peça autorização ao Poder Legislativo para uma parceria público-privado. O assunto ainda precisa ser bastante estudado para não ocorrer problemas no futuro.”, comentou o vereador.

Ele afirma que a Prefeitura de Três Lagoas está buscando melhorias para o município, investindo em lâmpadas de led nas avenidas. Na ocasião, outro assunto abordado foi sobre os terrenos baldios, um problema crônico devido à falta de limpeza dos lotes.

"Eu cobro muito do Poder Executivo para que notifiquem os irresponsáveis que não cuidam dos próprios terrenos, mas não adianta multar, eles precisam mudar. Não é justo aos moradores que possuem residências ao lado de um matagal, sofrerem consequências com a proliferação de insetos devido a sujeira, sem contar que o local fica propício para crimes e descartes de lixo irregular", disse.

