A vereadora de Três Lagoas, Evalda Reis (MDB), participou do programa RCN Notícias, da TVC Canal 13.1 HD, desta quinta-feira (6), e falou sobre a recondução ao cargo de presidente do partido. No dia 29 de junho foi realizada a Convenção do MDB (Movimento Democrático Brasileiro) para a eleição do Diretório, em Três Lagoas.

Confira a entrevista abaixo: