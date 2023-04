Vereadores aprovam projeto que autoriza instalação de colmeias de abelhas em escolas

Durante sessão desta terça-feira (19), os vereadores de Três Lagoas aprovaram projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de cessão de uso não onerosa com a Cooperativa Regional de Apicultura e Meliponicultura de Mato Grosso do Sul (COOPERAMS) para instalação de colmeias em áreas públicas.

O projeto é considerado inovador, uma vez que possibilitará a instalação de colmeias de abelhas sem ferrão em onze escolas e centros de educação infantil municipal, nas secretarias municipais de Educação e de Meio Ambiente e Agronegócios, além dos entornos das três lagoas.

Segundo a mensagem do prefeito Ângelo Guerreiro, a proposta é contribuir para o equilíbrio ambiental com aumento da biodiversidade da flora no entorno dos locais escolhidos, proporcionada pela polinização; preservação das abelhas como agentes que impactam positivamente na produção de alimentos, assim como a conscientização ambiental da sociedade quanto à vital importância do processo de polinização.

Ainda durante a sessão desta terça-feira, o vereador sargento Rodrigues usou a tribuna para pedir a implantação da atividade delegada em Três Lagoas. Ideia é que os policiais no período de folga possam prestar serviços em unidades escolares do município.

