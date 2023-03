Vereadores aprovam reposição salarial dos servidores municipais

Os vereadores de Três Lagoas aprovaram na sessão desta terça-feira (28), dois projetos de lei que garantem a recomposição salarial dos servidores da prefeitura e da Câmara Municipal.

Os servidores da Câmara e da prefeitura terão reajuste de 5,79%, relativo ao índice inflacionário do período.

Além desse índice, os servidores da prefeitura também terão reajuste de 27,74% no vale alimentação e no vale refeição para todas as faixas, com início de pagamento na referência março/2O23 e com efetivo pagamento em abril/2023.

Veja reportagem sobre o assunto: