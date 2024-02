Vereadores cobram efetivação da Guarda Municipal

A instalação da guarda municipal em Três Lagoas é constantemente cobrada por vereadores. Na sessão da Câmara Municipal desta semana, a vereadora Evalda Reis (MDB), voltou a solicitar a efetivação do serviço no município.

A criação de uma guarda municipal em Três Lagoas está prevista em lei municipal aprovada pelo Legislativo e sancionada pelo Executivo em 2012. No entanto, até hoje não saiu do papel. Constantemente vereadores cobram a implantação do serviço na cidade.

Ao usar a tribuna da Câmara nesta semana, a vereadora defendeu a implantação do serviço na cidade, como uma maneira de ajudar na redução dos índices de criminalidade. Ela citou que Três Lagoas tem registrado muitos arrombamentos e furtos, inclusive, em prédios públicos, como o que ocorreu no feriado de Carnaval, quando um Centro de Educação Infantil no Jardim das Acácias foi alvo de furto. “Creio que com a guarda municipal muitas ações negativas serão evitadas”, disse a vereadora.

A guarda municipal, de acordo com um levantamento feito pela prefeitura, em 2019, iniciaria com 50 homens. A princípio, segundo o relatório, começaria desarmada, depois, de estar mais estruturada, poderia ter mais pessoas e ser armada.

Para início do serviço, conforme o relatório, seriam necessárias cinco viaturas de quatro rodas e oito de duas rodas, bem como uma sede e equipamentos. Para a implantação, seria necessária ainda a aprovação de um plano de cargos e carreira para os funcionários da guarda, que seriam contratados mediante concurso público.

O valor estimado à época, para implantação do serviço, seria de R$ 30 milhões. Em nota enviada ao Jornal do Povo, a Prefeitura de Três Lagoas diz que, como o plano de governo da atual gestão não previa a implantação, e como é o último ano de mandato do atual prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), caberá ao próximo gestor inserir ou não em seu plano, pois já existe uma lei que autoriza a implantação.

Câmeras

Como forma de contribuir e ajudar no combate à criminalidade, a prefeitura contratou uma empresa para instalar 200 câmeras de monitoramento distribuídas na cidade. Atualmente, a cidade conta com 36 câmeras instaladas em pontos estratégicos de Três Lagoas. Os equipamentos foram instalados em junho de 2015. O investimento foi de R$ 1,2 milhão, por conta de convênio firmado entre o município e a Petrobras, e faz parte das ações mitigadoras ações mitigadoras pela instalação da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados.

Entretanto, as câmeras apresentam muitos defeitos, consideradas até ultrapassadas diante das novas tecnologias. A contratação de uma empresa e a ampliação dos equipamentos são ações da administração municipal para enfrentar atos de vandalismos, entre outros crimes e garantir mais segurança aos cidadãos.