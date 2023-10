Vereadores cobram explicações da Elektro sobre falta de energia

Na manhã desta segunda-feira (2), representantes da Elektro se reuniram com vereadores para prestar esclarecimentos sobre o problema da falta de energia elétrica que vem ocorrendo com frequência em Três Lagoas, gerando transtornos e prejuízos aos consumidores.

A reunião foi uma iniciativa do presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia (PSDB) e do líder do prefeito, Antônio Empeke Junior, o Tonhão (MDB), e teve a presença de outros vereadores e do procurador Jurídico da prefeitura, Luiz Henrique Gusmão.

Pamella Rocca, da gerência de Grandes Clientes, e Vinícius de Paula, da Gerência de Operações da Elektro, explicaram aos vereadores que, devido à elevação na temperatura, nos últimos dias, houve também um aumento no número de ocorrências, eventos estes provocados devido à sobrecarga, ou seja, ao aumento do consumo de energia e à utilização de vários equipamentos ao mesmo tempo.

Continue Lendo...

Em entrevista ao RCN Notícias na semana passada, a gerente ressaltou que, quando o cliente amplia a carga de sua residência ligando mais aparelhos eletroeletrônicos é preciso informar à concessionária de energia, principalmente os estabelecimentos comércios e indústrias que consomem um volume maior de energia. Quando a declaração de carga é realizada de forma parcial ou incorreta, a concessionária não consegue dimensionar a rede de distribuição necessária para o fornecimento de energia, ou seja, não saberá quando o transformador ou a rede estarão sobrecarregados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Somente nos cinco dias de calorão nos últimos dias, foram substituídos 20 transformadores no município de Três Lagoas, número 2,5 vezes maior que a quantidade de substituições durante todo o mês de setembro de 2022.

RECLAMAÇÕES

Sobre a reclamação de que muitos consumidores tiveram equipamentos queimados, neste período, os representantes da empresa afirmaram aos vereadores que o cliente pode procurar o atendimento presencial, preencher o formulário para que seja realizada uma análise sobre os reais motivos da queima do equipamento e que, sendo comprovado que a causa foi a falha na energia, haverá ressarcimento de danos.