Vereadores cobram melhorias no trânsito e na iluminação pública

Na sessão desta terça-feira (16), na Câmara Municipal de Três Lagoas, os vereadores analisaram oito projetos de lei, um projeto de emenda e um projeto de resolução. Na ordem do dia, foi aprovado apenas o projeto de lei que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município, o "Dia Municipal da Policial Militar Feminina", a ser comemorado, anualmente, no dia 12 de maio.

Os demais projetos de lei, entre eles, os que preveem doação de áreas para indústrias no distrito industrial de Três Lagoas foram encaminhados para análises das comissões.

Entre as indicações, vereadores cobraram mais sinalização nas ruas e avenidas da cidade e melhoria no serviço de iluminação pública nas ruas e espaços de lazer, como na Pracinha dos Ferroviários e Lagoa Maior.

