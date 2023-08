Vereadoras de Três Lagoas falam sobre ações de combate à violência doméstica

As vereadoras Evalda Reis (MDB), Charlene Bortoleto (PDT) e a responsável pela Procuradoria da Mulher da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, Eliane Leão, participaram do programa RCN Notícias, desta sexta-feira (11). Elas abordaram as questões que envolvem o enfrentamento da violência contra a mulher e anunciaram ações no combate a esse tipo de crime. “A violência contra a mulher é uma chaga social, que precisa ser combatida com ações. A Câmara de Vereadores irá promover palestras, passeatas e moções, entre os dias 14 e 17 de agosto”, destacou a vereadora Evalda Reis.

Confira a entrevista abaixo: