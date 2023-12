Vereadores devem votar mais de 100 projetos

A última sessão ordinária da Câmara Municipal terá como foco principal a votação de mais de 100 projetos de lei para a adequação de ruas e avenidas da cidade de Três Lagoas.

De acordo com a assessoria de comunicação, os vereadores estão estudando possibilidades de viabilizar essa pauta há um ano. De acordo com o líder do prefeito no Legislativo, Antônio Empke Júnior, o Tonhão (MDB), a expectativa é de que boa parte das vias seja regularizada durante a sessão. “Nós não vamos conseguir chegar a 100%, mas acredito que de 75% a 80% das ruas serão adequadas nessa votação.”

A cidade já contabiliza mais de 500 ruas e avenidas, mas falta organização nos números das residências, CEP igual ou ainda não cadastrado, nomes de bairros já não mais existentes e nomes repetidos de vias.

Recesso

A sessão ordinária do dia 19 de dezembro marca o fim das atividades parlamentares dos vereadores. Em 23 de dezembro, a Câmara entra em recesso. As atividades administrativas retornam em 2 de janeiro de 2024. Já os vereadores voltam em 05 de fevereiro, com a primeira sessão a ser realizada no dia 06 do mesmo mês.