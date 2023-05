Vereadores entendem que taxa de lixo deve ser extinta

QUENTE

A sessão desta semana da Câmara Municipal de Três Lagoas foi marcada por assuntos polêmicos, entre eles, a taxa de lixo, que foi suspensa por 90 dias e reajuste do subsídio do prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB), que a Justiça determinou o cancelamento do aumento salarial, cuja decisão foi revogada pelo Tribunal de Justiça do Estado derrubou a liminar. O momento mais quente da sessão foi quando o líder do prefeito na Câmara, Antônio Empeke Junior, o Tonhão, usou a tribuna da Câmara para ponderar sobre alguns questionamentos em debate na sessão.

EXTINÇÃO

Sobre a taxa de lixo, alguns vereadores da base de sustentação ao prefeito, querem a extinção da cobrança para a população. Houve vereador que chegou a citar que, nem se cobrar uma taxa simbólica de R$ 10 a população aceita mais. Isso tudo, segundo ele, porque começou errada.

PRIORIDADE

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que os pobres voltarão a ser prioridade no Orçamento da União. A afirmação foi feita nesta quinta-feira (11), em Salvador, durante o lançamento do Plano Plurianual Participativo (PPA Participativo) 2024-2026, iniciativa do governo federal que pretende ouvir as principais demandas da população para formulação de diretrizes orçamentárias para os próximos anos. “O presidente [Luiz Inácio Lula da Silva] deu uma ordem, eu quero pobre no Orçamento brasileiro, eu quero a primeira infância no Orçamento brasileiro, eu quero a juventude e idosos, a zona rural e a zona urbana, eu quero quem precisa no Orçamento brasileiro”, disse a ministra.