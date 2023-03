Vereadores mantém veto a projeto que prevê distribuição de cestas para alunos no período de férias

A sessão desta terça-feira (28) da Câmara Municipal de Três Lagoas foi marcada por vetos a projetos de alguns vereadores. Entre eles, veto ao projeto de autoria do vereador Davis Martinelli, que prevê a distribuição de cestas básicas para alunos da rede municipal, no período de férias escolares

O projeto foi apresentado no ano passado e aprovado pelos vereadores, depois encaminhado ao Executivo, que por sua vez vetou. Os vereadores teriam a opção de manter ou derrubar o veto do prefeito. A maioria dos parlamentares decidiu manter o veto do Executivo.

Segundo o autor da proposta, a ideia do projeto seria ajudar os alunos no período de férias escolares, já que muitos não teriam, em casa, a mesma alimentação que recebe na escola. Além disso, destacou que muitas famílias tem passado por dificuldades.

