Vereadores reajustam salário de prefeito, vice e secretariado para 2025

Na última sessão ordinária da Câmara Municipal de Três Lagoas, realizada na última terça-feira (19), os vereadores votaram e aprovaram o Projeto de Lei nº 307, que reajusta o salário de prefeito, vice-prefeito e secretários para o mandato de 2025 a 2028. Foram 14 votos favoráveis e dois contrários.

O novo mandatário do Poder Executivo, que vai ser eleito no pleito municipal do ano que vem, irá tomar posse com um aumento de 64% no salário atual, passando a receber R$ 34,5 mil por mês. O vice e o secretariado vão ter um reajuste de 85% e 48%, respectivamente, e passarão a receber R$ 19,5 mil.

Continue Lendo...

A Consituição define que o teto salarial de um município, é o salário do prefeito. Nenhum servidor contradado pela Prefeitura recebe acima do valor concedido ao Chefe do Executivo. De acordo com o Procurador Geral do município, Luiz Gusmão, o projeto de reajuste é de competência do Legislativo, que atendeu uma demanda da classe médica da cidade. "Eles estavam limitados a receber o salário do prefeito e isso estava dificultando em se manter médicos em Três Lagoas."

Assista a reportagem abaixo: