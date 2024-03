Vereadores reclamam do atendimento do Detran em Três Lagoas

O atendimento prestado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran), em Três Lagoas, tem sido alvo de críticas por parte dos moradores, principalmente devido à escassez de funcionários nas agências, uma das principais reclamações.

A questão tem sido discutida nas sessões da Câmara Municipal, onde vereadores têm utilizado a tribuna para expressar insatisfações, nas últimas sessões. Nessa terça-feira (5), o vereador Britão do Povão, reclamou da demora no atendimento devido a falta de funcionário.

Outra reclamação diz respeito ao estacionamento pago exigido dos contribuintes enquanto aguardam atendimento na agência do shopping. Alguns vereadores argumentam contra essa cobrança, considerando injusto que as pessoas tenham que arcar com esse custo ao buscar serviços em um órgão público.

