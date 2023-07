Vereadores retomam as sessões na Câmara na próxima terça-feira

RETORNO

Na próxima terça-feira, 1º de agosto, os vereadores de Três Lagoas retomam as atividades em plenário, depois do recesso parlamentar de 15 dias. No primeiro semestre deste ano, os vereadores da base de sustentação ao prefeito reclamaram muito de assuntos levantados pela oposição, os quais não contribuem com o bom andamento da sessão. Vamos aguardar para ver como será no segundo semestre.

GOVERNO

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, afirmou nesta quinta-feira (27) que acatará “qualquer nome que venha” do Palácio do Planalto ao ser questionada sobre troca no comando do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O governo deve nomear nos próximos dias o economista Marcio Pochmann para o comando do órgão, que é ligado ao Ministério do Planejamento e Orçamento. O anúncio de que Pochmann comandará o IBGE foi feito nesta quarta-feira (26) pelo ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta. A ministra Simone Tebet não teria sido avisada da troca antes do anúncio feito por Pimenta. Diante deste acontecimento,Simone disse que o anúncio foi desrespeito ao presidente interino do IBGE, que tem desempenhado bem as funções.

DESDOBRAR

O prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, corre contra o tempo para conseguir executar o máximo de obras antes de concluir o seu mandato em dezembro do próximo ano. Diante do volume de obras que já foram licitadas e de outros projetos que ainda serão lançados, houve a necessidade de aumentar o número de engenheiros na Secretaria de Infraestrutura. A equipe da pasta está tendo que se desdobrar para dar conta de atender os projetos que o prefeito pretende autorizar antes de deixar a prefeitura.